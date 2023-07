Parte con Ben Harper il Moonland Festival di Sarzana SP

(Di venerdì 14 luglio 2023)– Pochi giorni al via della quinta edizione delMusic Art Performance, in provincia di La Spezia previsto innza domenica 16 luglio con il grande concerto di Bencon gli Innocent Criminals. Opening act affidata a Maurizio Pirovano e Tides. Biglietti ancora disponibili sui circuiti tradizionali. Nei giorni seguenti si esibiranno anche i Santi Francesi (vincitori di X Factor 2022) previsti il 18 luglio, Alice con il suo spettacolo su Franco Battiato il 19 luglio e Mario Biondi il 21 luglio a chiudere la manifestazione con la tradizionale Notte Bianca. Lanza sarà dunque affidata ad un grandissimo artista internazionale: Bencon i suoi Innocent Criminals sarà in concerto domenica 16 ...

Tuttavia, molti esperti di previsioni ritengono che questo token possa perdere prezzoil ... Chancer ha più innovazione e il potenziale per crescere comedell'industria del gioco d'azzardo. ...... residenti a Monza e nei paesi limitrofi, apparivano 'smarriti - descrivono i carabinieri -... Sono in corso ulteriori accertamenti didei militari. Forse dovresti anche sapere che...Questo non è il primo caso di trasferimento significativo di bitcoin dadel governo degli ... I trasferimenti sono stati effettuati in due lotti,il primo invio di 9.826 BTC a Coinbase e il ...

GdS - Lukaku con (parte) dei soldi di Onana: il Chelsea può dire sì a 35 più bonus. Si chiude entro... Fcinternews.it

Il recupero è parte attiva della crescita muscolare così come l’alimentazione. Panca piana con bilanciere: questo esercizio è uno dei più comuni per allenare i pettorali. Sdraiati sulla panca con i ...noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con ...