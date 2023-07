Parrucche oncologiche | dai distretti Asl Avellino contributo per l’acquisto

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn attuazione della Legge Regionale n.- 18/2022, art. 17, comma 1 “Sostegno in favore delle pazientiaffette da alopecia”, l’ASL di, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, rende noto che è possibile, per le pazientiaffette da alopecia, presentare presso il Distretto Sanitario di residenza la richiesta diperdi una parrucca, nella misura massima di 400 euro. Tale richiesta, da presentare entro e non oltre il 30 settembre, dovrà essere corredata da idonea certificazione sanitaria da parte di un nodo della rete oncologica campana, ovvero di altra azienda sanitaria nazionale pubblica o accreditata, che riporti la diagnosi e l’effettuazione della terapia chemioterapica, e da ISEE sociosanitario del richiedente pari ...

...la fama di coniugare professionalità e umanità in maniera decisiva per le sue pazienti...come una perdita della loro identità " continua il dottore Iannace " Quindi grazie allesi ......la fama di coniugare professionalità e umanità in maniera decisiva per le sue pazienti...come una perdita della loro identità " continua il dottore Iannace " Quindi grazie allesi ...Infatti, #unangelopercapello è un'associazione che si occupa di elaborare e di donarealle persone malate, all'impegno sociale della quale l'adolescente marsicano si sente ...

Bonus fino a 400 euro per le parrucche oncologiche, la ... Orticalab

Venti parrucche e sei visori di ultima generazione all-in-one immersivi per la realtà virtuale, soltanto i primi di una serie di parrucche e di visori ...Venti parrucche e sei visori di ultima generazione all-in-one immersivi per la realtà virtuale, soltanto i primi di una serie di parrucche e di visori che l'associazione ha donato e donerà al Pascale ...