Parma | UFFICIALE | arriva Begic dal Vicenza

...- Catanzaro - CAMPANIA Avellino - Benevento - EMILIA ROMAGNA Bologna - Ferrara - Ravenna -- ... La pagina non ha caratteree potrebbe non essere aggiornata in tempo reale. Il ...... dalle sfide dell'Emilia - Romagna che vedrà protagoniste Modena ,e Reggiana fino al derby ... come annunciato nel comunicatodel club blucerchiato, mentre il nuovo Direttore Sportivo ...... l'aggiornamento è tempestivo con la pubblicazione in Gazzettadella novità legislativa. ... Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati diFrancesco Mattioli dichiara: "Con la ...

Begic-Parma, adesso è ufficiale: "Benvenuto Tjaš!" Forza Parma

Il Parma Calcio annuncia di aver acquistato dal L.R.Vicenza 1902 a titolo definitivo le prestazioni sportive di Tjaš Begic. Il centrocampista offensivo, - ParmaPress24 ...Le voci dei protagonisti, le ufficialità di mercato e tanto altro su TuttoC.com: di seguito le notizie più importanti della mattinata. NOTIZIA TC - ...