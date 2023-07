Non è una questione semplice", ha spiegatoriferendosi ad un eventuale riconoscimento giuridico del gruppo Wagner . Il leader russo ha poi parlato pubblicamente per la prima volta dei temi ...ha già perso la guerra, non userà l'atomica", così il presidente degli Stati Uniti Joe Bidena Helsinki dopo il summit con i leader nordici. Poi in serata, dopo vari trira e molla, il ...Ponte di Crimea, Kiev ammette per la prima volta: 'Fummo noi a colpirlo' - guarda LA REPLICA DI- Vladimirinvece alla televisione di Stato per commentare il summit di Vilnius e ...

Parla Putin: “Il gruppo Wagner legalmente non esiste” Globalist.it

Lo ha detto al quotidiano Kommersant il presidente russo Vladimir Putin, parlando per la prima volta del suo incontro al Cremlino con il fondatore della milizia di mercenari, Yevgeny Prigozhin ...Buongiorno. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni si sono incontrati al Quirinale dopo il Consiglio supremo di difesa. Un colloquio di un’ora dove hanno parlato ...