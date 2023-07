Parisi saluta l’Empoli | «Con te sono cresciuto | grazie di tutto»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Le parole di Fabiano, nuovo terzino della Fiorentina, per il suo addio all’Emoli. Tutti i dettagli in merito Fabiano, attraverso un post su Instagram, ha dato il suo addio alprima del passaggio alla Fiorentina. PAROLE – Era fine estate del 2020, arrivavo dalla serie C.passati poco meno di 3 anni ed è arrivato il momento dei saluti. Ma non prima di averti ringraziato, per avermi fatto crescere come uomo prima e come calciatore poi. Con te ho imparato tanto, ho conosciuto la serie B, la gioia della promozione e poi la serie A. Ho trovato grandi professionisti e amici veri. Ho attraversato il dolore vero e vissuto momenti di felicità.Empoli, rimarrai sempre una pagina troppo importante della mia vita.