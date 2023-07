Paltrinieri | «ho scoperto forze interiori che non sapevo di avere» Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 luglio 2023) Al via i Mondiali di nuoto in Giappone.intervista Gregoriocapitano della Nazionale. Nuoterà in vasca e in mare. «L’importante per me è esserci, nuotare e continuare a imparare». Ancora? «Sempre. Non sono lo stesso di sette Mondiali fa: esordio bruttino a Shanghai 2011, poi sempre sul podio ai campionati. Cambiato io e la mia nuotata, non più irruente e dispendiosa come quando stavo con Stefano Morini a Ostia, non me lo posso più permettere. L’età avanza, cerco l’efficienza spendendo meno con Fabrizio Antonelli a Roma, cilavoriamo da tre anni. La mia evoluzione non si ferma e anzi è ripartita dalle Olimpiadi di Tokyo». Come? «Scoprendo risorse eche nondi. Ai Giochi ci arrivai dopo la mononucleosi, impreparato e terrorizzato. Non ...