(Di venerdì 14 luglio 2023) Obiettivo tornare sul gradino più alto del podio. Il Settebello si presenta ai Mondiali di Fukuoka con la volontà si riprendersi quel titolo iridato conquistato nel 2019 e che invece è sfuggito lo scorso anno incontro lasolamente ai calci di rigore. La squadra diè assolutamente tra le favorite per la medaglia d’oro e proprio con lapotrebbe essere un terzo incredibile duello nell’ultimo atto. Queste le prime parole del CT azzurro dopo gli allenamenti degli azzurri a Fukuoka: “L’imprinting con la piscina è positivo – spiega il Commissario Tecnico. Al primo impatto mi ricorda quello di Londra 2012. L’allestimento è favoloso e gli spazi sono ampi per cui abbiamo fatto un allenamento tattico per orientarsi bene in ...

... nel racconto del mondiale ci sarà anche la. La terza disciplina che vedremo in ordine ... I ragazzi del CtCampagna inseguono la terza finale mondiale consecutiva , che ......spagnoli del Sbadell 16 - 8 Posted on 19 Novembre 2022 Author Redazione La Pro Recco di...benissimo e sono davvero soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi " il commento di...Al via anche il Settebello diCampagna ed il Setterosa di Carlo Silipo. L'evento godrà della ...date e orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le partite di...

Pallanuoto, Sandro Campagna: "Vogliamo il pass per le Olimpiadi e poi affrontare nuovamente la Spagna in finale" OA Sport

Iniziano i Mondiali di pallanuoto 2023 a Fukuoka, in Giappone, che fanno parte dei World Aquatics Championship 2023. Nel torneo, che si disputerà dal 16 al 29 luglio, il Settebello di Alessandro Campa ...Toccherà poi al nuoto in acque libere mentre il nuoto in vasca si prenderà la scena nella Hall A del Marine Messe la settimana successiva: le prime batterie fra le corsie sono in calendario domenica ...