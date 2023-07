Palinsesti Food Network 2023 2024 | debutta Mangia Puglia Ama con Antonella Ricci

(Di venerdì 14 luglio 2023)inAma (WBD/mediaMai) La novità della stagionediha un nome e un cognome:. La chef stellata sarà protagonista diAma, show che arriva sul canale di Warner Bros. Discovery per raccontare le specialità della tradizione pugliese in compagnia di suo marito, chef Vinod Sookar. Debutto programmato per ottobre, canale 33.continuerà ad essere un punto di riferimento per gli amanti del, raccontando la ricchezza della tradizione gastronomica con diversi volti e programmi. Ecco quali sono....

Dalle new entry alle conferme, ecco tutte le novità di Nove, Real Time,Network.Warner Bros., Discovery punta sull''effetto' Fazio I riflettori erano ovviamente tutti puntati su ...CANALE PER CANALE Nove , la rete ammiraglia del gruppo che nel primo semestre dell'... Prima grande novità, il nuovo show in compagnia dellastar Benedetta Rossi , per la prima volta ...Comunque ha chiamato le cose con il suo nome. Fabio Fazio, alla presentazione deidi Discovery per la prossima stagione autunnale dove sarà protagonista sul canale Nove, ...sfida con la...

Palinsesti Warner Bros. Discovery: la programmazione di Real Time e Food Network Libero Magazine

Palinsesti tv, sul Nove tornano Fratelli di Crozza, Little Big Italy, Don't Forget the Lyrics, Travaglio-Scanzi e... Tutte le novità e le grandi conferme ...Discovery presenta il palinsesto d'autunno: la prima novità è Fazio che prota ufficialmente sul Nove il marchio 'Che Tempo che fa'.