Pago Veiano | il sindaco De Ieso si riappropria della carica; “Il tempo è galantuomo”

(Di venerdì 14 luglio 2023)di lettura: < 1 minuto Mauro Detornadi. Il Prefetto gli ha riaffidato le chiavi del Comune. Con un post su facebook, il primo cittadino ha commentato con emozione la decisione prefettizia: “Con il provvedimento prot. n°56624 del 13 Luglio 2023 del PrefettoProvincia di Benevento sono stato reintegrato a pieno titolo nelle funzionididel Comune di. In questi quasi dodici mesi di assenza dall’attività Sindacale e dalla politica locale ho purtroppo subito un dileggio mediatico ad opera dei soliti noti e non solo, fuori da ogni logica di sensatezza umana, una campagna di odio contro la mia persona alla quale mai ho replicato ma ...

E' la formula con la quale il gup Vincenzo Landolfi ha assolto, al termine di un rito abbreviato condizionato all'esame dell'imputata, una 39enne di. Difesa dall'avvocato Laura ...... Melito, Savignano Irpino, Bonito, Fontanarosa, Flumeri, Paduli, Pesco Sannita, Campolattaro, Lioni, Luogosano, Montecalvo, Greci,Gesualdo, Mirabella, FLumeri, Sant'Anrcangelo Trimonte,, ...Nell'ordine, faremo tappa a Buonalbergo,, San Giorgio la Molara, Molinara, San Marco dei Cavoti, Castelvetere in Val Fortore, Baselice, Foiano in Val Fortore, Montefalcone in Val Fortore, ...

Mauro De Ieso ritorna Sindaco di Pago Veiano. Reintegrato dal ... TV Sette Benevento

E’ trascorso quasi un anno dalla sospensione della carica elettiva di Mauro De Ieso e precisamente il 27 luglio 2022 da parte del prefetto di Benevento Carlo Torlontano. Intanto, il 13 luglio 2023 lo ...Mauro De Ieso, 55 anni, ritorna ad essere sindaco di Pago Veiano. Nella giornata di ieri, infatti, il prefetto di Benevento – Carlo Torlontano – ha firmato il provvedimento di reintegro nella carica e ...