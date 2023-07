Padova far west. Stalker investe un carabiniere e il collega gli spara. Entrambi finiscono in codice rosso in ospedale

(Di venerdì 14 luglio 2023) Momenti di paura questo pomeriggio aper unatoria che ha coinvolto uned uomo, sfuggito a un controllo per stalking. Poco prima che ilaprisse il fuoco l’uomo, con la sua auto, aveva investito undel militare. L’episodio, di cui manca ancora una ricostruzione dettagliata ufficiale, è avvenuto in via Castelfidardo, nel quartiere Sacra Famiglia, dove vive la ex moglie dell’investitore. Secondo quanto riportaOggi loaveva un divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna. La donna, raggiunta dall’uomo, ha allertato il 112. I militari sono intervenuti pensando di svolgere un tranquillo accertamento ma il segnalato è salito sulla auto e ha investito uno dei due carabinieri intervenuti. Poi ha estratto ...

Secondo quanto riportaOggi lo stalker aveva un divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna. La donna, raggiunta dall'uomo, ha allertato il 112. I militari sono intervenuti ...

Oggi 14 luglio in vicolo Castelfidardo a Padova attorno alle 14,30 un uomo rifiutato dalla ex è stato avvicinato dai militari che hanno tentato di tranquillizzarlo, ma quest'ultimo ha reagito ed è sta ...