Ossessione-dimissioni per Schlein | Santanchè si deve dimettere!

(Di venerdì 14 luglio 2023) "Quello che ha detto la ministra? Non è sufficiente finché non si dimette o finché la presidente Meloni non la fa dimettere. La gravità di quello che è emerso e soprattutto il fatto che ha detto cose false in Parlamento non è accettabile. Altre iniziative da parte nostra? Già l'interrogazione ha svelato il debito di 2,7 milioni. Può una ministra avere un debito con lo Stato di 2,7 milioni? Il Pd continua a chiedere con forza ledella ministra Santanché". Così la segretaria del Partito Democratico Ellyarrivando all'apertura della Festa dell'Unità di Roma.

