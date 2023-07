Orsi Jj4 e Mj5 sono salvi | Consiglio di Stato accoglie ricorso animalisti

AGI - Il Consiglio di Stato ha sospeso i provvedimenti di abbattimento deglie Mj5 , impugnati dalle associazioni animaliste. La terza sezione ha reso noto di aver accolto i ricorsi delle associazioni animaliste sospendendo le ordinanze di abbattimento del presidente ...Non verranno abbattuti i due esemplari trentini. Fucelli (Partito Animalista Europeo): "Una notizia che aspettavamo da tempo" Sono salvi glidel Trentinoe Mj5. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso delle associazioni animaliste, presentato dagli avvocati Aurora Lo Prete e Giada Bernardi. Gli animali non verranno ...La Terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e sospeso i provvedimenti di abbattimento deglie Mj5, impugnati dalle associazioni animaliste. L'ordinanza sarà trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito., Mj5, M49 e Daniza: ecco come nascono i nomi degliin ...

Gli orsi Jj4 e Mj5 non saranno abbattuti, il Consiglio di Stato li salva: la sentenza Fanpage.it

Gli animalisti possono esultare. Il Consiglio di Stato ha accolto il loro ricorso: gli orsi Jj4 e Mj5 sono salvi. La decisione, attesa il 13 luglio, è slittata di 24 ore ed è stata firmata in giornata ...La Terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e sospeso i provvedimenti di abbattimento degli orsi Jj4 e Mj5, impugnati dalle associazioni animaliste. L'ordinanza sarà ...