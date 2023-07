Orsi Jj4 e Mj5 sono salvi | Consiglio di Stato accoglie ricorso animalisti

(Di venerdì 14 luglio 2023) Non verranno abbattuti i due esemplari trentini. Fucelli (Partito Animalista Europeo): "Una notizia che aspettavamo da tempo"glidel Trentino Jj4 e Mj5. Ildiha infatti accolto ildelle associazioni animaliste, presentato dagli avvocati Aurora Lo Prete e Giada Bernardi. Gli animali non verranno quindi più abbattuti. “Una notizia che aspettavamo da tempo, gli animali”, dice all’Adnkronos Stefano Fuccelli, presidente del Partito Animalista Europeo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

