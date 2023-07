Orsi Jj4 e Mj5 salvati | Consiglio di Stato | «abbattimento è sproporzionato»

(Di venerdì 14 luglio 2023) GliJJ4 e MJ5 non saranno abbattuti. Ildiha presto questa decisione sui dueal centro di una lunga disputa legale tra animalisti e Provincia Di Trento dopo un provvedimento diemesso dall’Ente locale a seguito della morte del runner Andrea Papi, ucciso dall’orsa Jj4 lungo un sentiero nei boschi sopra l'abitato di Caldes nell’aprile scorso. Lo ha annunciato la Lav. Secondo i giudici «il provvedimento che dispone l'dell'animale apparee non coerente con le normative sovrannazionali e nazionali che impongono l'adeguata valutazione di misure intermedie, ferma restando la disposta captivazione a tutela della sicurezza pubblica, va sospeso l'ordine didell'animale».

Accolto il ricorso delle associazioni animaliste. Secondo i giudici, il provvedimento che dispone l'uccisione dei due esemplari è ‘sproporzionato’ ...Trento – La Terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e sospeso i provvedimenti di abbattimento degli orsi Jj4 e Mj5, impugnati dalle associazioni animaliste. L’ordinanza ...