Orsi JJ4 e MJ5 | il Consiglio di Stato sospende l' abbattimento

(Di venerdì 14 luglio 2023) Leggi Anche Spray anti orso, Ciriani: 'Ok alla legge per fornirlo ai forestali' Ildi, accogliendo il ricorso di alcune associazioni animaliste, afferma che la 'mancanza di adeguate ...

Il Consiglio di Stato ha sospeso i provvedimenti con cui la Provincia autonoma di Trento aveva disposto l'abbattimento deglie Mj5 . L'ordinanza sarà trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito sull'impugnazione portata avanti dalle associazioni ambientaliste . L'abbattimento è definito '...La vita dei due esemplari, entrati al centro delle cronache di questi mesi, soprattutto dopo la morte di Andrea Papi, è salva. L'ordinanza sarà trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di ...Leggi Anche Orsa, Fugatti: 'La abbatterei domani mattina se potessi' L'orsaè ritenuta ... Catturata nella notte tra il 18 e il 19 aprile, l'esemplare si trova in uno dei recinti perdel ...

Il Consiglio di Stato ha accolto le richieste di sospensiva per l’abbattimento degli orsi JJ4 e MJ5: esultano le associazioni animaliste.ORSI TRENTINO. ACCOLTE SOSPENSIVE SU ORSI JJ4 E MJ5. ENPA,LEIDAA E OIPA: “SODDISFAZIONE PER DECISIONE CHE DA’ SPERANZA E FIDUCIA A QUANTI SI BATTONO PER SALVARE QUESTI ANIMALI” ...