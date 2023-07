Orsi | il Consiglio di Stato salva Jj4 e Mj5 | L' abbattimento è sproporzionato

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ildiha accolto l'appello cautelare e sospeso i provvedimenti didegliJj4 e Mj5. Erano stati impugnati dalle associazioni animaliste. L'ordinanza sarà trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito. Secondo i giudici "il provvedimento che dispone l'dell'animale apparee non coerente con le normative sovrannazionali e nazionali che impongono l'adeguata valutazione di misure intermedie, ferma restando la disposta captivazione a tutela della sicurezza pubblica, va sospeso l'ordine didell'animale".

