Orrore nel Pavese | mamma strangola il figlio di un anno

(Di venerdì 14 luglio 2023) La donna avrebbe agito in preda a un raptus e sarebbe stata lei stessa ad allertare i soccorsi. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare mentre la madre si trova ricoverata in Psichiatria

a Pavia: madre uccide il figlio di un anno strangolandolo Terribile tragedia Pavese: una donna di 44 anni ha strangolato e ucciso il figlio di un anno a Voghera. E' successo intorno alle 9 La donna, che avrebbe agito in preda a un raptus, ora si trova ricoverata nel reparto di Psichiatria dell'ospedale San Matteo. Quando sarà possibile, i magistrati la interrogheranno in presenza di un ...

