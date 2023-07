Oroscopo Paolo Fox settimana dal 15 al 21 luglio 2023 | le previsioni

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 14 luglio 2023) Come di consueto, tornano leastrologiche dell'diFox, pubblicate dalle DiPiù Tv, per ladal 15 al 21. Il Leone potrà contare sulla protezione di Venere, mentre il Capricorno avrà un ottimo Cielo per il lavoro. Ecco tutti i consigli delle Stelle per i dodici segni zodiacali. ARIETE – Desiderio e passione torneranno protagoniste, ma attenzione a non intraprendere storie complicate. Lunedì potrebbero nascere contrasti in coppia, ma è tempo di recuperare la passione. In ambito lavorativo, dovrete evitare di dare tutto per scontato o di azzardare. TORO – In amore, in questo periodo siete in una fase di verifica e non vi lascerete andare completamente. In coppia, potrebbero nascere contrasti intorno a mercoledì, ma ...