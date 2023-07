Oroscopo Paolo Fox Sabato 15 Luglio 2023 | Sagittario deciso

Leggi su zon

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’diFox per oggi,15Ariete Giornata valida se intendi chiudere buoni affari. Concediti una vacanza con il tuo amore: devi ritrovare la passione. Toro Qualche dubbio in amore. Complicazioni sul lavoro, è meglio non agire. Ti senti un po’ solo. Salute delicata. Gemelli Usa l’immaginazione per ottenere il massimo. Fai scelte più felici senza pensare al passato. Cancro Sei malinconico e un po’ teso. Mantieni la calma sul lavoro. Qualche problemino di salute, fai attenzione. Leone Giornata positiva per le cose pratiche. Incertezze negli affetti: cerca di essere più conciliante in casa. Vergine Oggi rifletti sui cambiamenti che dovresti adottare nella tua vita. Questa sera cerca di rilassarti. Bilancia È una fase vantaggiosa in amore: finalmente potrai ...