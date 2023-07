Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 17 al 23 luglio 2023 | tutti i segni e le previsioni

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’estate è arrivata in tutta la sua bellezza, ma cosa ci riservano le stelle? Vediamo insieme l’. Ariete Riuscirete a portare a termine un progetto lavorativo al quale tenete molto, anche i colleghi e i superiori si accorgeranno delle vostre abilità. Toro Non è ancora il momento di staccare la spina, vi aspetta unalavorativa impegnativa ma che vi porterà tante soddisfazioni. Gemelli Non siete per niente attratti dal mare e dalla vita all’aria aperta in questa, meglio non incontrare nessuno visto il vostro cattivo umore. Cancro Se svolgete un’attività artistica riuscirete a conquistare una persona importante che potrà dare una svolta al vostro lavoro. Leone Siete pieni di energie e riuscirete a praticare l’attività sportiva che preferite con dei risultati eccellenti. Forma fisica al ...