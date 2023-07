Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 15 e 16 aprile 2023 | fine settimana perfetto per un segno di fuoco

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 14 luglio 2023) Cosa hanno deciso le stelle per noi? Proseguite nella lettura di questo articolo per scoprire l’diFox deldel 15 e 16: tutti i segni e le previsioni. Ariete Ilsi prospetta un po’ stancante sotto diversi punti di vista: il caldo opprimente vi toglie la forza di vivere al meglio le giornate. Toro Con l’arrivo del caldo vi sentite stanchi e affaticati ma non è il momento di rimanere chiusi in casa perché ilsi prospetta ricco di divertimento. Gemelli Grazie al favore di Venere riuscirete a brillare in tutta la vostra bellezza. Sarete al centro dell’attenzione. Cancro Un po’ di relax è quello che ci vuole per staccare un po’ dalla quotidianità. ...