Oriana Marzoli torna a parlare di Daniele e difende le sue amiche

Circolano voci sul fatto cheabbia già trovato un nuovo amore dopo la fine della sua relazione con Daniele Dal Moro. È importante sottolineare che si tratta ...Daniele Dal Moro econtinuano a stare al centro del gossip per la fine della loro relazione . Se la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip è tornata sui social per smentire i rumor che ...Continua la soap opera degli Oriele. Dopo la nuova rotturaè tornata a farsi sentire per smentire i rumor che la vorrebbero già in compagnia di un nuovo ragazzo, mentre Daniele Dal Moro si è sfogato raccontando una serie di aneddoti. Le lacrime ...

Grande Fratello Vip, ex gieffina contro Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: "Non sono mai stati assieme" ComingSoon.it

In queste ore Oriana Marzoli è tornata a parlare della rottura con Daniele Dal Moro, prendendo le difese delle sue amiche ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...