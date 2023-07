Oriana Marzoli accusata di non soffrire per la rottura con Daniele

Circolano voci sul fatto cheabbia già trovato un nuovo amore dopo la fine della sua relazione con Daniele Dal Moro. È importante sottolineare che si tratta ...Daniele Dal Moro econtinuano a stare al centro del gossip per la fine della loro relazione . Se la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip è tornata sui social per smentire i rumor che ...Continua la soap opera degli Oriele. Dopo la nuova rotturaè tornata a farsi sentire per smentire i rumor che la vorrebbero già in compagnia di un nuovo ragazzo, mentre Daniele Dal Moro si è sfogato raccontando una serie di aneddoti. Le lacrime ...

Grande Fratello Vip, ex gieffina contro Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: "Non sono mai stati assieme" ComingSoon.it

La storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non è finita nel migliore dei modi e i due si danno battaglia sui social ...Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continuano a stare al centro del gossip per la fine della loro relazione. Se la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip è tornata sui social per ...