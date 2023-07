Oriana lite Daniele | qualcuno comincia a muovere qualche critica sulla venezuelana

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 14 luglio 2023)Marzoli eDal Moro, coppia celebre grazie al GF Vip, sono ancora protagonisti di scandali sui social. Mentreviene accusata di non soffrire abbastanza per la rottura,appare affranto Negli ultimi giorni, l’ex coppia del Grande Fratello Vip,Marzoli eDal Moro, continua ad attirare l’attenzione dei media e dei fan. Dopo aver conquistato milioni di persone durante il loro percorso nel reality show, sembra che i due abbiano preso strade separate, ma il loro rapporto continua a suscitare interesse e polemiche sui social network. Recentemente,Marzoli è stata avvistata in compagnia di un altro ragazzo, suscitando scalpore tra i fan. La modella originaria di Caracas è stata accusata di non mostrare abbastanza ...