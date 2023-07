Oriana lancia una frecciatina a Daniele | “Chiedetegli di farvi vedere le chat” | poi svela di aver preso una decisione – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 14 luglio 2023)Dal Moro, doposcoperto che sul gruppo Whatsapp le OMG lo reputano un narcisista, si è arrabbiato pubblicando screen e facendo audio in lacrime su Twitter contro la sua ex fidanzataMarzoli.di: “dile” Prima dello sfogo di, proprio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.