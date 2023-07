Sono oltre sessanta gli orologi d'antiquariato protagonisti della mostra "", inaugurata quest'oggi a Firenze presso il Museo Galileo. La raccolta, conservata e studiata da Gian Carlo Del Vecchio, tra i massimi collezionisti ed esperti al mondo in materia, sarà ...... risultati che hanno permesso alla coppia federale di chiudere il girone al secondo posto e di accedere dunque agli ottavi di finale in programma domani alle13 contro le spagnole Alvarez/Moreno .Nelle scorseci sono stati dei contatti tra gli agenti d Danjuma e il club rossonero, che ha ... Tanti i nomi sul tavolo delle squadrequindi, sia in entrata che in uscita. Per rimanere ...

Ore Italiane: in esposizione i più pregevoli orologi d’antiquariato del Belpaese Culture

In un'intervista Hans Leijtens, capo di Frontex, ha parlato dell'incremento degli arrivi nel nostro Paese e delle strategie dei trafficanti per eludere controlli e operazioni di soccorso. Un messaggio ...Appena riscattato dai parigini, sarà ceduto: base d'asta 20 milioni. Un'occasione per un giocatore dalle doti indiscutibilli ...