Ordine d’arrivo Tour de France 2023 tappa di oggi | Kwiatkowski vince in fuga | Pogacar stacca Vingegaard

(Di venerdì 14 luglio 2023) Michalha vinto la tredicesimadelde. Il polacco si è imposto nella frazione che si concludeva in cima al Grand Colombier (17,8 km al 7% di pendenza media, con gli ultimi 3,4 km al 9,2%). L’alfiere della Ineos Grenadiers si è inserito brillantemente nellada lontano, hato i compagni di giornata e si è imposto in solitaria sostenendo un buon ritmo sull’ascesa conclusiva. Jonase Tadejsi sono fronteggiati a viso aperto per la maglia gialla. Lo sloveno ha attaccato quando mancavano 500 metri al traguardo e ha guadagnato quattro secondi, oltre ad altri quattro di abbuono, portandosi a 9” di ritardo in classifica generale dal danese. Domani la frazione con il Col de la ...

