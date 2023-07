Oppenheimer | la première abbandonata dal cast in sciopero

(Di venerdì 14 luglio 2023) È iniziato il temutodel sindacato attori di Hollywood, il SAG-AFTRA: ad aderire anche ildi, che ha abbandonato lalondinese Il tanto preannunciato, indetto dal sindacato attori di Hollywood, il SAG-AFTRA è iniziato a tutti gli effetti e tra i primi sostenitori troviamo ildiche nella giornata di ieri ha abbandonato lalondinese del film, rendendo note le sue intenzioni solo qualche minuto prima. Infatti, Cillian Murphy, Emily Blunt e il resto della troupe hanno infatti deciso soltanto di sfilare sul red carpet ed è proprio in questo momento che hanno scelto di esprimere le proprie posizioni in merito alla decisione di aderire alloe di non partecipare ...

