Operazione notturna a Napoli | contrasto al il lavoro sommerso

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) Carabinieri, militari del Nil e Asl si uniscono in un’per contrastare ile denunciare abusi nel cuore della città Servizio serale a largo raggio per i Carabinieri della compagnia diBagnoli che insieme ai militari del Nil, al personale dell’Asl e ai colleghi della capitaneria di porto hanno effettuato un’attività volta aldel fenomeno del. Durante le operazioni è stato denunciato l’amministratore unico di un bar-ristorante di via Nisida dove sono stati trovati 3 lavoratori “in nero” sui 6 presenti. Per l’imprenditore la sospensione dell’attività e sanzioni per un totale di circa 22mila euro.Durante la serata di controlli i militari hanno denunciato ...