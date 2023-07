Onana via dopo un anno? All’Inter epilogo noto | 3 grandi precedenti

Leggi su inter-news

(Di venerdì 14 luglio 2023)e l’Inter sono prossimi alla separazioneappena un. C’è il Manchester United. Unche in casa nerazzurra ormai conoscono benesta per ripetersi per la quarta volta negli ultimi cinque anni undi mercato: la partenza di un bigappena un, presto al Manchester United, si aggiunge ai vari Hakimi, Cancelo e Rafinha. Quest’ultimo durato in realtà solamente sei mesi. Il portiere africano è soltanto l’ultima di questa schiera digiocatori, diventati idoli in pochissimo tempo in quel di Milano sponda nerazzurra, è partiti proprio sul più bello. Quando ci si aspettava una riconferma. Il passaggio del portiere ...