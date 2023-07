Onana | Inter e Manchester United verbalmente in fasi avanzate I dettagli

... Ore 11:35 - L'prepara le offerte per Sommer e Trubin Oggi potrebbe essere il giorno di, l'affare con il Manchester United potrebbe chiudersi oggi. L'prepara le offerte ufficiali ...E ciò, nonostante i flirt, veri o presunti, con altre squadre e mediati da Sebastien Ledure, avvocato di fiducia di Romelu'- MANCHESTER UNITED,A QUOTA 50 - 55 (MILIONI), CALCIOMERCATO ...Trattativa in dirittura d'arrivo trae Manchester United per il passaggio di Andréai Red Devils, da limare gli ultimi dettagli. La Juve ha messo sul mercato Dusan Vlahovic , piace Jonathan David del Lille come sostituto. ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter, Onana al Manchester United per 55 milioni. Milan-Reijnders quasi fatta ... Sport Fanpage

Lukaku all'Inter: si fa davvero o non si fa Per i nerazzurri, il belga è un colpo prioritario a livello tecnico, mentre a Londra aspettano ...L'affare con gli inglesi, ormai, è vicino alla chiusura: l'Inter a quel punto partirà all'assalto dei due estremi difensori, Sommer e Trubin.