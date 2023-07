Oms | ' aspartame possibile cancerogeno ma non cambia dose accettabile'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Milano, 14 lug. (Adnkronos Salute) - "Un gruppo di lavoro dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro Iarc, composto da 25 esperti, si è riunito a Lione per fare una valutazione, ha rivisto tutti i dati disponibili e ha classificato l'comeper l'uomo, cioè nel gruppo 2B". E' l'annuncio che arriva dall'Organizzazione mondiale della sanità. A spiegare il verdetto della Iarc è stata Mary Schubauer-Berigan, capo ad interim del programma monografie dell'agenzia dell'Oms, che ha puntualizzato come la decisione si basi su "limitate evidenze nell'uomo per un tipo di cancro al fegato, il carcinoma epatocellulare, derivanti da 3 studi condotti negli Stati Uniti e in 10 Paesi europei". Parallelamente un altro comitato di esperti, il Joint Fao/Who Expert Committee on Food Additives (Jecfa), si è occupato ...

'Il gruppo di lavoro ha classificato l'aspartame come possibilmente cancerogeno per l'uomo', ha detto l'Iarc che ha inserito l'aspartame nella categoria Gruppo 2B, sulla base di test che riguardavano il carcinoma epatocellulare.

Invariata la dose giornaliera accettabile: per essere a rischio si dovrebbero consumare 9-14 lattine di bibite senza zucchero al giorno