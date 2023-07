Omicidio Gigi Bici | condannata l’amica che voleva vendicarsi dell’ex | lo sparo dopo la lite e il giallo del finto rapimento

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il tribunale di Pavia ha condannato a 16 anni di carcere Barbara Pasetti, imputata nel processo con rito abbreviato pervolontario di Luigi Criscuolo, 60 anni, noto a Pavia come. I giudici hanno condannato la donna anche per occultamento di cadavere, detenzione illegale di arma e tentata estorsione. A ciascuna delle parti civili il giudice ha riconosciuto una provvisionale di 100mila euro. Pasetti era in carcere a Vigevano, in provincia di Pavia, dal 20 gennaio 2022la svolta nelle indagini che aveva portato al suo arresto. Criscuolo era scomparso l’8 novembre 2021, ma il suo cadavere era stato ritrovato solo il 20 dicembre, in un terreno a Calignano, a pochi metri dalla villa di Pasetti. Per la fisioterapista di 40 anni i pm avevano chiesto 14 anni di carcere. Nel corso dell’udienza, Pasetti ...

