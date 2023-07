Omicidio Gigi Bici | condanna a 16 anni per Barbara Pasetti

(Di venerdì 14 luglio 2023) E' statata dal tribunale di Pavia a 16, a processo con rito abbreviato per l'volontario di Luigi Criscuolo, conosciuto a Pavia come, per l'occultamento ...

... accusata dell'volontario di Luigi Criscuolo , conosciuto come 'Bici' per il suo negozio di biciclette. Il gup di Pavia ha riconosciuto ai 4 figli e alla convivente, tutti parti civili,...E' stata condannata dal tribunale di Pavia a 16 anni Barbara Pasetti, a processo con rito abbreviato per l'volontario di Luigi Criscuolo, conosciuto a Pavia comeBici, per l'occultamento del cadavere, la detenzione illegale di arma e anche la tentata estorsione. I pm Valentina Terrile e ...... la fisioterapista 45enne della frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia) imputata per l'di Luigi Criscuolo , 60 anni, conosciuto da tutti comeBici . "Bici mi chiedeva soldi. ...

Omicidio Gigi Bici, 16 anni a Barbara Pasetti TGCOM

E' stata condannata dal tribunale di Pavia a 16 anni Barbara Pasetti, a processo con rito abbreviato per l'omicidio volontario di Luigi ...Il giudice ha determinato il massimo della pena prevista per il rito abbreviato. "Mio padre non me lo restituirà nessuno", ha commentato la secondogenita della vittima ...