È stata condannata al tribunale di Pavia a 16 anni Barbara Pasetti, a processo con rito abbreviato per l'omicidio volontario di Luigi Criscuolo, conosciuto a Pavia come Gigi Bici, per l'occultamento del cadavere, detenzione illegale di arma e anche tentata estorsione. Il tribunale di Pavia ha condannato a 16 anni di carcere Barbara Pasetti, imputata nel processo con rito abbreviato per omicidio volontario di Luigi Criscuolo, 60 anni, noto a Pavia come Gigi Bici. I giudici hanno condannato la donna anche per occultamento di cadavere, detenzione illegale di arma e tentata estorsione.

Omicidio Gigi Bici, 16 anni a Barbara Pasetti TGCOM

La donna, in aula durante l'udienza, ha chiesto scusa ai familiari della vittima e ha spiegato di aver agito per paura per se stessa e per suo figlio per difendersi da presunte minacce di Luigi Criscu ...Luigi Criscuolo era stato trovato senza vita il 20 dicembre, sei settimane dopo la sparizione, davanti al cancello della tenuta della fisioterapista ...