Omicidio di Gigi Bici | Barbara Pasetti condannata a 16 anni con il rito abbreviato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023)è stata ritenuta colpevole dell’di Luigi Criscuolo, conosciuto a Pavia come. La fisioterapista 40enne è stataa 16di carcere al termine del processo connel quale doveva rispondere anche di occultamento di cadavere, detenzione illegale di arma e tentata estorsione. I pubblici ministeri Valentina Terrile e Andrea Zanoncelli avevano chiesto la condanna a 14. Nel corso dell’ultima udienzaera intervenuta chiedendo scusa ai familiari di Criscuolo e spiegando di aver agito per paura per se stessa e per suo figlio per difendersi dalle presunte minacce di Criscuolo. “Non me ne faccio nulla delle sue scuse”, ha detto il figlio ...