"Omicidio colposo plurimo". Cosa rischia l'ex sindaco grillino

(Di venerdì 14 luglio 2023) La procura di Livorno ha chiesto per l'ex-Filippo Nogarin una condanna a quattro anni di reclusione, per. Secondo l'accusa, l'ex-primo cittadino del M5S avrebbe commesso una lunga serie di errori nella gestione della situazione pre-emergenziale legata all'alluvione che colpì la città toscana (e che causò otto vittime)

L'accusa presentata contro di lui era di. Il giudice del tribunale distrettuale di Gerusalemme, Chana Miriam Lomp, lo ha definito un moto soggettivo, ma giustificato, di autodifesa'. ...Secondo i giornali, l'uomo, che è indagato per naufragio eplurimo, tra le altre cose avrebbe chiesto il rinnovo del passaporto per andare in Russia a traslare la salma della moglie ...Indagato peril proprietario del terreno . Le parole di monsignor Moscone ai funerali. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, non ha nascosto il suo malcontento ...

La procura di Livorno ha chiesto per l'ex-sindaco Filippo Nogarin una condanna a quattro anni di reclusione, per omicidio colposo plurimo. Secondo l'accusa, l'ex-primo cittadino del M5S avrebbe commes ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...