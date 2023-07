Olimpiadi | utili record nello studio pubblico sulla pista da bob | ma i calcoli sono sbagliati Dai dati corretti perdite per 2 milioni in 6 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) La Società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 (Simico) ha combinato un bel pasticcio contabile riguardante le previsioni dei costi di gestione della nuovada bob, slittino e skeleton. Dapprima ha messo in rete unoche pomposamente assicurava come l’opera avrebbe prodotto ricchezza fin dal secondo anno di attività, anche se per arrivare a quel risultato si sarebbero dovuti triplicare i prezzi dell’zzo del taxi-bob da parte dei turisti, la parte ludica e non agonistica dell’impianto. Oltre a due tabelle, anche la relazione assicurava che la gestione sarebbe stata vantaggiosa e quindi in linea con le esigenze di sostenibilità richieste dal Cio. Ma ilfattoquotidiano.it e la rivista online Voci di Cortina hanno scoperto che iallegati allocontenevano un grossolano errore: ...