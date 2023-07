Un uomo ha accoltellato diverse persone in un diaconato nel centro della città olandese di Leida in cui sono ospitate diverse istituzioni che operano nel sociale. La polizia lo sta cercando. Il ...Cronaca Palo del Colle,due colleghi nell'azienda Siciliani: arrestato operaio Cronaca ... scatta la multa Cronaca 26 Giu 2023 Loop Festival 2023, giovedì 29 arriva dall'la dj NOISE ...Quincy Promes, attaccante della nazionale olandese e dello Spartak Mosca processato per aver accoltellato un cugino durante una festa di famiglia, è stato condannato, in contumacia, a 18 mesi di ...

Olanda, accoltella diverse persone a Leida: ricercato Entilocali-online

Alexander Chomiak, il 24enne che accoltellò una turista israeliana nel dicembre scorso a Roma Termini, è stato condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione.Spuntano I messaggi della ragazza che accusa il figlio di La Russa: la chat della 22enne con L'amica, "Scappa" Virgilio11:32Europa Bianca Lombardia Denuncia il figlio di La Russa: 'Mia figlia segnata ...