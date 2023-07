Offerta dall’Arabia per un ex Napoli | il giocatore riflette

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 14 luglio 2023) Una carriera nelda ricordare, adesso anche per lui può essere arrivato il momento di trasferirsi in Arabia Saudita Nove stagione con la maglia addosso cucita sul cuore, 397 presenze e 148 gol con il. Dries Mertens è un idolo per i tifosi azzurri e ad un anno dalla dolorosissima separazione, il belga sta valutando le offerte ricevute. La notizia di mercato arriva dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira che, attraverso un tweet, ha spiegato di un interessamento di alcuni club della Saudi League all’ex. Anche Dries in Arabia Secondo Schira, l’dello stipendio alè ancora segreta. Le due squadre arabe interessate avrebbero proposto al Galatasaray, squadra in cui milita attualmente Mertens, circa 10 milioni di euro per il cartellino e due anni di contratto al ...