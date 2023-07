Oasi di vergogna

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 luglio 2023) Fauna selvatica ferita o con problemi, che non viene assistita in modo corretto in centri naturalistici che sono designati (e finanziati) per questo. E così l’ecologismo si trasforma in business. «Da due settimane nel nostro soggiorno c’è un riccio. Gli abbiamo comprato una gabbia per criceti, sistemato una ciotola per l’acqua e una vaschetta per le larve. Fino a quando non ha iniziato a mangiare da solo, l’abbiamo imboccato con delle pinzette. Con una siringa gli abbiamo dato antibiotici e antidolorifici per una settimana». Parlano così Federico e Debora, che vivono in provincia di Siena dove lavorano in una struttura pubblica. «È stata la nostra veterinaria, quando gli abbiamo portato l’animaletto aggredito dal nostro cane, a sconsigliarci di chiamare le associazioni di riferimento del territorio. Il motivo? Se lo avessimo portato in un’deputata, probabilmente ...