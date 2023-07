Nuovo studio CoEHAR valuta l’impatto del fumo sull’accumulo di placca dentale

(Di venerdì 14 luglio 2023) I ricercatori deldell’Università di Catania hanno condotto unazione deldeldella. Per la prima volta, per la quantificazione ezione della formazione dellaè stata utilizzata un’innovativa tecnologia di fluorescenza. I dati ricavati indicano che i fumatori hanno una pessima salute orale e sono più soggetti al rischio di incorrere in patologie dentali. Link allo: https://link.springer.com/article/10.1186/s12903-023-03154-0#citeas Catania, 14 luglio 2023 – Sorridere rappresenta una forma di comunicazione indiretta che suscita risposte immediate in chi ci circonda, stimolando un benessere fisico immediato e ...

... l'accumulo di una proteina la chiave dello sviluppo della demenza Esperimento sui topi Lo... Questomeccanismo potrebbe portare allo sviluppo di trattamenti non - farmacologici da adottare ...Neli ricercatori hanno realizzato un modello scientifico del cambiamento nell'inclinazione dell'asse terrestre che tenesse conto non solo dello scioglimento dei ghiacciai, ma anche ...... è dotato di una nuova strumentazione per loe la previsione del cambiamento climatico ... Ilstrumento, consegnato oggi 14 luglio in occasione di una visita di Legambiente e FRoSTA al ...

Le Capitali - Secondo un nuovo studio, le auto elettriche saranno ... EURACTIV Italia

(LaPresse) 'Venduti' è il titolo del nuovo disco dei Boomdabash fuori venerdì 14 luglio, su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store ...Secondo l'indagine IDC "Shaping the Future of Manufacturing" il settore manifatturiero deve seguire nuove strategie di digitalizzazione.