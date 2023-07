E anche i prezzi ne hanno risentito con undelle quotazioni soprattutto nei centri storici, ... Bosnia diall'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che deve analizzare la ...Insomma, la proposta delcorso non sembra al momento 'appetibile' a un elettorato troppo ... Unche ribalta i rapporti di forza nel Terzo Polo : Calenda è a mezzo punto dalla soglia del 4% ...... naturalmente soprattutto per ildel prezzo del gas, che fissa il prezzo nazionale nelle ... IlEpr di Penly sarà sul mare e quindi non avrà questo handicap, ma sicuramente alcuni degli ...

Nuovo crollo dalla Galleria Principe di Napoli: «Ogni giorno più pericoloso» ilmattino.it

Un nuovo cedimento, dopo quelli delle scorse settimane, si è verificato stamattina alla Galleria Principe di Napoli. Questa volta calcinacci e intonaci sono caduti nell'area dei ...HANetf ha annunciato oggi la quotazione su Borsa Italiana dell’ETF Future of Defence (Ticker: NATO), per investire sulla difesa ...