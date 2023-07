Nuoto | Mondiali fondo Subito la 10 Km donne poi Paltrinieri

Bentornato, 22 anni dopo rieccoci a Fukuoka , Giappone. Nel 2001 furonostrepitosi: per lo strapotere in piscina di un ragazzo australiano, Ian Thorpe (6 ori), per l'alba che vide nascere il ...Al via idi: "Il mare ti forma, ne esci diverso, a me ha aperto la mente, mi ha reso più flessibile nella tecnica" Tokyo (Giappone) 05/08/2021 -10 Km / Olimpiadi Tokyo 2020 / foto Imago/...Non poteva sperare in un esordio iridato migliore Susanna Pedotti , che apre idi Fukuoka 2023 conquistando la finale del solo tecnico diartistico. La diciottenne milanese nella piscina Marine Messe Hall A di Fukuoka riesce ad agganciare l'ultimo dei dodici posti ...

In Giappone, fino al 30 luglio, la ventesima edizione della rassegna iridata. 2400 atleti da 200 paesi, 94 gli italiani in gara ...Lo spagnolo Fernando Diaz Del Rio Soto ha concluso al primo posto l'eliminatoria del solo tecnico maschile ai Mondiali di nuoto artistico a Fukuoka. L'iberico, principale favorito per la medaglia d'or ...