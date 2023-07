Nuoto di fondo | Stefano Rubaudo | “L’ambizione è di ottenere quattro carte olimpiche a Fukuoka”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) Comincerà domani alle 01.00 italiane (08.00 locali) l’avventura della Nazionale italiana didinei Mondiali 2023 a. Nelle acque libere del Seaside Momochi Beach Park, la selezione del Bel Paese vuole confermarsi riferimento della specialità, ma soprattutto andarsi a prendere lein palio, sulla base del piazzamento nelle 10 km in programma. Come da regolamento, i primi tre della classifica generale della gara maschile e femminile staccheranno il biglietto per i Giochi di Parigi 2024. Altre 13 quote vi saranno nella rassegna iridata di Doha, nell’insolito slot temporale dal 2 al 18 febbraio. Domani si inizierà con la 10 km femminile, mentre domenica saranno al via gli uomini. Il Bel Paese punterà le proprie fiches su Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi tra le ...