Nuoto di fondo | Mondiali Fukuoka 2023 | nella notte italiana si parte con la 10 km femminile

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 luglio 2023) Asono partiti idelle discipline acquatiche e subito protagoniste in questi primi giorni saranno le gare deldi. Sabato alle 08.00 locali (sarà l’01.00 dellain Italia) si comincia con la 10 kmche vedrà protagoniste Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi. Si gareggia nello specchio d’acqua denominato Seaside Momochi Beach Park , di fronte alla celebreTower in una gara fondamentale anche in chiave olimpica, dato che chi finirà sul podio otterrà il pass per Parigi 2024. Sessantaquattro atlete al via in rappresentanza di cinquantasei nazioni, con le protagoniste più attese che saranno la brasiliana pluricampionessa olimpica e mondiale Ana Marcela Cunha, l’olandese olimpionica e iridata in ...