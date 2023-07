Nuoto artistico | Mondiali Fukuoka 2023 | Cerruti e Ruggiero in finale nel duo tecnico femminile

La 18enne Susanna Pedotti ha aperto il mondiale azzurro delnella piscina Marine Messe Hall A di Fukuoka. L'atleta milanese, campionessa italiana juniores, si è qualificata alla finale del singolo tecnico femminile con il 12/o punteggio: 193.Iniziano al meglio per gli azzurri i Mondiali di Fukuoka , scattati nella notte italiana. La prima nostra portacolori in gara è Susanna Pedotti , singolista del, che al debutto si qualifica per la finale col 12° punteggio in 193.1283. Applausi per la 18enne milanese, che si è esibita sulle note di 'The dragon Princess' nel solo tecnico: 'È ...Non poteva sperare in un esordio iridato migliore Susanna Pedotti , che apre i Mondiali di Fukuoka 2023 conquistando la finale del solo tecnico di. La diciottenne milanese nella piscina Marine Messe Hall A di Fukuoka riesce ad agganciare l'ultimo dei dodici posti utili in vista della finale in programma domani mattina. Sulle note ...

