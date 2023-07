Nuoto artistico | Mondiali 2023 | Italia in finale nel duo tecnico femminile con l’ottavo punteggio

(Di venerdì 14 luglio 2023) Saràper l’nel duodiaidi Fukuoka (Giappone). Ci saranno anche Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero a giocarsi un posto al sole nellairidata di domenica nella Marine Messe Hall A, chiudendo alposto assoluto la gara preliminare. Una giornata di lunghissima attesa per la coppia azzurra, che si esibisce insieme da un solo anno. Cerruti e Ruggiero sono state infatti le prime ad entrare in acqua con una routine dedicata alla fenice, con un esercizio che era il terzo del lotto per difficoltà. Nessuna sbavatura etotale di 234.2667 (26.2000, 97.3500, 136.9167) che consente una tranquilla qualificazione in ...

- Ilai Mondiali di Fukuoka non darà nessun pass a cinque cerchi. Dunque si gareggerà per i titoli e per le medaglie iridate, ma la manifestazione non avrà nessun ...La 18enne Susanna Pedotti ha aperto il mondiale azzurro delnella piscina Marine Messe Hall A di Fukuoka. L'atleta milanese, campionessa italiana juniores, si è qualificata alla finale del singolo tecnico femminile con il 12/o punteggio: 193.Iniziano al meglio per gli azzurri i Mondiali di Fukuoka , scattati nella notte italiana. La prima nostra portacolori in gara è Susanna Pedotti , singolista del, che al debutto si qualifica per la finale col 12° punteggio in 193.1283. Applausi per la 18enne milanese, che si è esibita sulle note di 'The dragon Princess' nel solo tecnico: 'È ...

Mondiali di Nuoto di Fukuoka 2023: Programma gare, calendario finali e come seguirle in diretta | Mini Guida Olympics

Altro giorno e altre gare di nuoto artistico ai Mondiali 2023 in corso di svolgimento a Fukuoka, in Giappone. Dopo i tre preliminari di questa notte/prima mattinata, si svolgeranno domani altre due pr ...