Nuoto artistico | Linda Cerruti | “In dieci giorni abbiamo stravolto l’esercizio”; Lucrezia Ruggiero | “Duo molto competitivo”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ai Mondiali 2023 di, scattati nella notte italiana a Fukuoka, in Giappone, Susanna Pedotti è andata in finale nel solo tecnico femminile con il dodicesimo ed ultimo punteggio utile, mentrehanno staccato il pass per l’ultimo atto nel duo tecnico femminile con l’ottavo score. Le tre azzurre hanno parlato a fine gara al sito federale.ha sottolineato: “Ci troviamobene insieme, riusciamo a goderci la gara e. Questo nuovo regolamento è veramente difficile, non lascia spazio al minimo errore e noi purtroppopreso una penalità nell’ultimo pezzo di gambe. Dopo i Giochi Europei in Poloniadeciso ...

Nela fare notizia è il bel piazzamento ottenuto da Susanna Pedotti , esordiente assoluta in una competizione mondiale: sulle note di "The Dragon Princess" l'atleta milanese ha ...Obiettivo qualificazione alla finale raggiunto per il duo composto da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel doppio tecnico diai Mondiali di Fukuoka 2023 . La routine dal titolo Phoenix, con la musica The Phoenix by Stefano Simmaco e la coreografia di Svetlana Romashina è valsa un punteggio di 234.2667 e l'...- Ilai Mondiali di Fukuoka non darà nessun pass a cinque cerchi. Dunque si gareggerà per i titoli e per le medaglie iridate, ma la manifestazione non avrà nessun ...

Sarà finale per l'Italia nel duo tecnico femminile di nuoto artistico ai Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Ci saranno anche Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero a giocarsi un posto al sole nella final ...