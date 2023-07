Novità WhatsApp per tutti gli utenti Android | la funzione che tutti aspettavano

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 14 luglio 2023)continua a rilasciare aggiornamenti con nuove funzioni e caratteristiche per accontentare le esigenze dei suoi. Negli ultimi mesi,ha continuato a rilasciare aggiornamenti per migliorare costantemente la sua app. Recentemente ha introdotto alcune interessantiriguardanti la gestione delle chat, l’utilizzo degli adesivi e alcune funzioni extra che sicuramente saranno apprezzate dai fan dell’app.si prepara a rilasciare aggiornamenti per migliorare la gestione delle chat e degli adesivi – grantennistoscana.itQueste nuove funzionalità sono attualmente in fase di test e vengono distribuite attraverso il programma beta di Google Play, che porta la versione dell’app alla 2.23.14.17. Grazie al programma beta, glihanno l’opportunità di testare ...